Soirée années 80 Les Terrasses de la Vézère Le Bugue

Les Terrasses de la Vézère 2 bis Place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Le bar les Terrasses de la Vézère organise une soirée année 80. Les participants sont attendus en déguisements rétro pour danser jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance survoltée. Un DJ sera aux platines pour un voyage musical inoubliable au rythme des plus grands hits de la décennie. Ambiance garantie un rendez-vous festif à ne surtout pas manquer. .

Les Terrasses de la Vézère 2 bis Place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 47 30

English : Soirée années 80

The bar Les Terrasses de la Vézère is organizing an 80s party. Participants are expected to dress up in retro costumes and dance the night away in a supercharged atmosphere. A DJ will be at the turntables for an unforgettable musical journey to the rhythm of the decade?s greatest hits.

German : Soirée années 80

Die Bar Les Terrasses de la Vézère organisiert eine 80er-Jahre-Party. Die Teilnehmer werden in Retro-Kostümen erwartet, um in einer aufgeladenen Atmosphäre bis zum Ende der Nacht zu tanzen. Ein DJ wird an den Plattentellern stehen und für eine unvergessliche musikalische Reise im Rhythmus der größten Hits des Jahrzehnts sorgen.

Italiano :

Il bar delle Terrasses de la Vézère organizza una festa anni ’80. Venite vestiti con costumi retrò e ballate tutta la notte in un’atmosfera sopra le righe. Un DJ sarà ai giradischi per un indimenticabile viaggio musicale al ritmo dei più grandi successi del decennio.

Espanol : Soirée années 80

El bar Terrasses de la Vézère organiza una fiesta ochentera. Ven vestido con trajes retro y baila toda la noche en un ambiente por todo lo alto. Un DJ estará a los platos para un viaje musical inolvidable al ritmo de los grandes éxitos de la década.

