Soirée années 80 Salle Le Réservoir Lunéville

Soirée années 80

Salle Le Réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle

2026-04-11

Organisée par l’association MARIE et animée par DJ Max Animation

Tarif 15€

le 11 avril 2026 de 19h à 1h30

Réservation obligatoireTout public

Salle Le Réservoir 2 rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 12 39 88 77

English :

Organized by the MARIE association and hosted by DJ Max Animation

Price: 15?

april 11, 2026 from 7pm to 1:30am

Reservation required

L’événement Soirée années 80 Lunéville a été mis à jour le 2026-03-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS