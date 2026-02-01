Soirée Années 80

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Revivez l’énergie des années 80 lors d’une soirée dansante festive au Centre Socioculturel de Mehun-sur-Yèvre.

Samedi 28 février à 19h30, Sad’Yah et Pole and Dance Passion Mehun vous invitent à une soirée sur le thème des années 80 au Centre Socioculturel de Mehun-sur-Yèvre.

Au programme soirée dansante animée par un DJ avec les plus grands tubes de la décennie et dress-code années 80 recommandé.

La soirée comprend un cocktail apéritif, une tartiflette et une tarte aux pommes spéculos.

Une ambiance conviviale et festive pour replonger dans l’univers disco et rétro.

Tarif 25 € par personne. Réservation obligatoire. 25 .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 32 85 13 poleanddancemehun@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the energy of the 80s with a festive dance party at the Centre Socioculturel in Mehun-sur-Yèvre.

L’événement Soirée Années 80 Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-02-18 par OT BOURGES