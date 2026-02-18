Soirée années 80

Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Soirée années 80 samedi 21 mars 2026 à 20h00 à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey

Soirée dansante avec repas

Horaires

A partir de 20h .

Salle des fêtes Mont-sous-Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 64 67 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Mont-sous-Vaudrey a été mis à jour le 2026-02-18 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR