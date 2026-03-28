Soirée années 80 Montargis
Soirée années 80 Montargis samedi 11 avril 2026.
Soirée années 80
2 Place Victor Hugo Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Soirée années 80
Plongez dans l’univers mythique des années 80 les tubes cultes, les souvenirs inoubliables… et une ambiance festive garantie ! Blind Test spécial années 80 Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale et survoltée ! Danse toute la soirée Laissez-vous emporter par les plus grands hits et profitez-en pleinement pour danser frénétiquement ! Dress code conseillé look rétro, couleurs flashy, paillettes… osez le style années 80 ! Soirée animée par ARMONIA EVENTS. .
2 Place Victor Hugo Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 68
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English :
80’s party
L’événement Soirée années 80 Montargis a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MONTARGIS
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