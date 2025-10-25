Soirée années 80 salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Soirée années 80 salle des fêtes Robert Sauvion Naintré samedi 25 octobre 2025.

Soirée années 80

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

L’association Naintré qui bouge organise une soirée années 80 animée par Jean-Pierre Continental le samedi 25 octobre à 19h à la salle des fêtes.

**Tarifs Entrée sans repas 10€ | Entrée avec repas (plat + dessert) 19€**

Au choix rougaille saucisses ou poulet mariné thym citron, avec du riz

Desserts entremet chocolat passion ou bavarois vanille ananas

Réservations 06 75 95 96 28 06 72 89 48 69 .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28

English : Soirée années 80

German : Soirée années 80

Italiano :

Espanol : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Naintré a été mis à jour le 2025-10-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne