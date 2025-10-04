Soirée années 80 Salle polyvalente du Pré Bourru Naves

Salle polyvalente du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

✨ (19460) ́ 80 ! ✨

Rendez-vous ̀ , salle polyvalente du Pré Bourru, pour une soirée inoubliable aux couleurs des 80’s

Dress code déguisez-vous si ça vous dit !

Ambiance garantie avec Tout’ La Machine à Danser

Entrée 8 € (1 boisson incluse)

Sortez vos paillettes, vos vestes fluo et vos meilleurs pas de danse…

, !

Pensez à inviter vos amis, votre famille, vos collègues et à partager l’événement autour de vous. Plus on est de fous, plus on danse ! .

Salle polyvalente du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com

