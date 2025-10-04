Soirée années 80 Salle polyvalente du Pré Bourru Naves
Soirée années 80 Salle polyvalente du Pré Bourru Naves samedi 4 octobre 2025.
Soirée années 80
Salle polyvalente du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
✨ (19460) ́ 80 ! ✨
Rendez-vous ̀ , salle polyvalente du Pré Bourru, pour une soirée inoubliable aux couleurs des 80’s
Dress code déguisez-vous si ça vous dit !
Ambiance garantie avec Tout’ La Machine à Danser
Entrée 8 € (1 boisson incluse)
Sortez vos paillettes, vos vestes fluo et vos meilleurs pas de danse…
, !
Pensez à inviter vos amis, votre famille, vos collègues et à partager l’événement autour de vous. Plus on est de fous, plus on danse ! .
Salle polyvalente du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com
English : Soirée années 80
German : Soirée années 80
Italiano :
Espanol : Soirée années 80
L’événement Soirée années 80 Naves a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze