Soirée années 80

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée années 80

Soirée années 80′ animée par DJ Moov et DJ CYC A 21h. 5€. 5 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 16 68 13

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English :

80’s party

L’événement Soirée années 80 Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD