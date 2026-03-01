Soirée années 80 Nogent-sur-Vernisson
Soirée années 80 Nogent-sur-Vernisson samedi 28 mars 2026.
Soirée années 80
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Soirée années 80
Soirée années 80′ animée par DJ Moov et DJ CYC A 21h. 5€. 5 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 16 68 13
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English :
80’s party
L’événement Soirée années 80 Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD