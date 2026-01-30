Soirée années 80 Orthez
Soirée années 80 Orthez vendredi 27 février 2026.
Soirée années 80
Zi des Soarns Soleils Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Retour dans le temps garanti ! Le V&B passe en mode années 80 boules à facettes, sons cultes et vibes rétro toute la soirée…
Le dancefloor sera animé par Dj Ludo, sortez votre plus belle tenue vintage ! .
Zi des Soarns Soleils Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 80
L’événement Soirée années 80 Orthez a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Béarn