Soirée Années 80 par Les Bretons en Vadrouille Hénanbihen
Soirée Années 80 par Les Bretons en Vadrouille Hénanbihen samedi 18 avril 2026.
Soirée Années 80 par Les Bretons en Vadrouille
Salle des Fêtes Hénanbihen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez rencontrer les deux pilotes des Bretons en Vadrouille, lors de cette soirée
Nous sommes Aurélien HALLET (Hénanbihen, étudiant à Saint-Brieuc) et Ethan LORANT (Pommeret, étudiant à Rennes), deux amis de 19 ans réunis sous le nom Les Bretons en Vadrouille. En février 2027, nous participerons à la 30ᵉ édition du 4L Trophy avec notre 4L F6 de 1985. Notre objectif est de vivre une aventure humaine et solidaire en parcourant plus de 6 000 km, guidés uniquement par une carte, une boussole et beaucoup de motivation, tout en apportant du matériel scolaire et sportif aux enfants défavorisés du Maroc.
En participant à cette soirée, vous participez à leur récolte de fond.
Restauration rapide & buvette dès 19h30
Ouverture du bal à 21h avec DJ Boris Tryton
N’hésitez pas à faire un don sur leur cagnotte en ligne HelloAsso et à suivre leur aventure sur les réseaux sociaux. .
Salle des Fêtes Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Soirée Années 80 par Les Bretons en Vadrouille Hénanbihen a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor