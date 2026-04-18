Soirée Années 80 par Les Bretons en Vadrouille

Salle des Fêtes Hénanbihen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez rencontrer les deux pilotes des Bretons en Vadrouille, lors de cette soirée

Nous sommes Aurélien HALLET (Hénanbihen, étudiant à Saint-Brieuc) et Ethan LORANT (Pommeret, étudiant à Rennes), deux amis de 19 ans réunis sous le nom Les Bretons en Vadrouille. En février 2027, nous participerons à la 30ᵉ édition du 4L Trophy avec notre 4L F6 de 1985. Notre objectif est de vivre une aventure humaine et solidaire en parcourant plus de 6 000 km, guidés uniquement par une carte, une boussole et beaucoup de motivation, tout en apportant du matériel scolaire et sportif aux enfants défavorisés du Maroc.

En participant à cette soirée, vous participez à leur récolte de fond.

Restauration rapide & buvette dès 19h30

Ouverture du bal à 21h avec DJ Boris Tryton

N’hésitez pas à faire un don sur leur cagnotte en ligne HelloAsso et à suivre leur aventure sur les réseaux sociaux. .

Salle des Fêtes Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Soirée Années 80 par Les Bretons en Vadrouille Hénanbihen a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor