Soirée années 80

Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Organisé par l’association O’ Rythme de la Danse.

Venez vous déhancher au rythme de la musique des années 80.

Réservez vite votre place !

Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 48 10 73

English :

Organized by the O’ Rythme de la Danse association.

Come and sway to the rhythm of 80s music.

Reserve your place now!

German :

Organisiert von der Vereinigung O’ Rythme de la Danse.

Lassen Sie Ihre Hüften im Rhythmus der Musik der 80er Jahre schwingen.

Reservieren Sie schnell Ihren Platz!

Italiano :

Organizzato dall’associazione O’ Rythme de la Danse.

Venite a ondeggiare al ritmo della musica anni ’80.

Prenotate subito il vostro posto!

Espanol :

Organizado por la asociación O’ Rythme de la Danse.

Ven a bailar al ritmo de la música de los 80.

¡Reserva ya tu plaza!

