Soirée années 80 Parçay-sur-Vienne
Soirée années 80 Parçay-sur-Vienne samedi 8 novembre 2025.
Soirée années 80
Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Organisé par l’association O’ Rythme de la Danse.
Venez vous déhancher au rythme de la musique des années 80.
Réservez vite votre place !
Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 48 10 73
English :
Organized by the O’ Rythme de la Danse association.
Come and sway to the rhythm of 80s music.
Reserve your place now!
German :
Organisiert von der Vereinigung O’ Rythme de la Danse.
Lassen Sie Ihre Hüften im Rhythmus der Musik der 80er Jahre schwingen.
Reservieren Sie schnell Ihren Platz!
Italiano :
Organizzato dall’associazione O’ Rythme de la Danse.
Venite a ondeggiare al ritmo della musica anni ’80.
Prenotate subito il vostro posto!
Espanol :
Organizado por la asociación O’ Rythme de la Danse.
Ven a bailar al ritmo de la música de los 80.
¡Reserva ya tu plaza!
L’événement Soirée années 80 Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-11-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme