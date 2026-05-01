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Soirée années 80 Ploulec’h

Soirée années 80 Ploulec’h vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Crêperie Le Yaudet

Ville : 22300 Ploulec'h

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Ploulec’h

Soirée années 80

Crêperie Le Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Initial 80 est un groupe proposant des reprises des tubes incontournables des années 80 !
Ambiance colorée, bonne humeur et rigolade au programme ! Tenue adéquate conseillée…   .

Crêperie Le Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 48 80 

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English :

L’événement Soirée années 80 Ploulec’h a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose