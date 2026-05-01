Soirée années 80 Ploulec’h
Soirée années 80 Ploulec’h vendredi 22 mai 2026.
Ploulec’h
Soirée années 80
Crêperie Le Yaudet Ploulec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Initial 80 est un groupe proposant des reprises des tubes incontournables des années 80 !
Ambiance colorée, bonne humeur et rigolade au programme ! Tenue adéquate conseillée… .
Crêperie Le Yaudet Ploulec’h 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 48 80
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English :
L’événement Soirée années 80 Ploulec’h a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose