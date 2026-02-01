SOIRÉE ANNÉES 80 Pollestres
Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 –
Début : 2026-02-28 20:00:00
Venez vibrer au son des plus grands tubes disco & 80’s lors d’une soirée festive, rétro et pleine d’énergie !
Avenue Pablo Casals Pollestres 66450 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 51 11
English :
Come and vibrate to the sound of the greatest disco & 80?s hits during a festive, retro and energetic evening!
