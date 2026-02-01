SOIRÉE ANNÉES 80 Pollestres

SOIRÉE ANNÉES 80

Avenue Pablo Casals Pollestres Pyrénées-Orientales

Venez vibrer au son des plus grands tubes disco & 80’s lors d’une soirée festive, rétro et pleine d’énergie !

.

English :

Come and vibrate to the sound of the greatest disco & 80?s hits during a festive, retro and energetic evening!

