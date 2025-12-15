Soirée années 80

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31 20:00:00

Soirée années 80

Soirée année 80 à 20h animée par Stephen animation. Tarif repas inclus 25€/adulte et 15€/enfant. Réservation obligatoire en mairie avant le 23 janvier 0238 90 10 58 (organisée par Quiers en fête). 25 .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58

English :

80’s party

