Soirée années 80 Quiers-sur-Bezonde

Soirée années 80

Soirée années 80 Quiers-sur-Bezonde samedi 31 janvier 2026.

Soirée années 80

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Soirée années 80
Soirée année 80 à 20h animée par Stephen animation. Tarif repas inclus 25€/adulte et 15€/enfant. Réservation obligatoire en mairie avant le 23 janvier 0238 90 10 58 (organisée par Quiers en fête). 25  .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

80’s party

L’événement Soirée années 80 Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2025-12-15 par OT GATINAIS SUD