Soirée année 80 à 20h animée par Stephen animation. Tarif repas inclus 25€/adulte et 15€/enfant. Réservation obligatoire en mairie avant le 23 janvier 0238 90 10 58 (organisée par Quiers en fête). 25 .
Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58
English :
80’s party
L’événement Soirée années 80 Quiers-sur-Bezonde a été mis à jour le 2025-12-15 par OT GATINAIS SUD