Soirée années 80 Reignac
Soirée années 80 Reignac samedi 18 avril 2026.
Reignac
Soirée années 80
24 Rue de la République Reignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Les Reignactifs vous proposent une soirée spéciale années 80 animée par DJ Damien.
Déguisements bienvenus mais pas obligatoire. .
24 Rue de la République Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesreignactifs@gmail.com
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English : Soirée années 80
L’événement Soirée années 80 Reignac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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