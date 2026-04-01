Reignac

Soirée années 80

24 Rue de la République Reignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les Reignactifs vous proposent une soirée spéciale années 80 animée par DJ Damien.

Déguisements bienvenus mais pas obligatoire. .

24 Rue de la République Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesreignactifs@gmail.com

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English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Reignac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde