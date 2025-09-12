Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère
Soirée années 80 Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère vendredi 12 septembre 2025.
Soirée années 80
Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 19:30:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Au Chevet de Saint Barnard organise une 80’s party, qui sera animée par DJ Bribri, au rendez-vous pour mettre l’ambiance!
.
Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
English :
Au Chevet de Saint Barnard is organizing an 80’s party, with DJ Bribri on hand to set the mood!
German :
Au Chevet de Saint Barnard organisiert eine 80er-Jahre-Party mit DJ Bribri, der für die richtige Stimmung sorgen wird
Italiano :
Au Chevet de Saint Barnard organizza una festa anni ’80, con DJ Bribri a disposizione per creare l’atmosfera!
Espanol :
Au Chevet de Saint Barnard organiza una fiesta de los años 80 con DJ Bribri
L’événement Soirée années 80 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-30 par Valence Romans Tourisme