Soirée années 80

place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Le chevet de Saint Barnard organise sa soirée années 80 spéciale Noël! Dj Bribri sera là pour mettre l’ambiance.

.

place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

English :

Le chevet de Saint Barnard is organizing a special 80s Christmas party! Dj Bribri will be on hand to set the mood.

L’événement Soirée années 80 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-06 par Valence Romans Tourisme