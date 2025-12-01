Soirée années 80 Romans-sur-Isère
Soirée années 80 Romans-sur-Isère vendredi 12 décembre 2025.
Soirée années 80
place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Le chevet de Saint Barnard organise sa soirée années 80 spéciale Noël! Dj Bribri sera là pour mettre l’ambiance.
.
place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com
English :
Le chevet de Saint Barnard is organizing a special 80s Christmas party! Dj Bribri will be on hand to set the mood.
L’événement Soirée années 80 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-06 par Valence Romans Tourisme