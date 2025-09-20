SOIRÉE ANNÉES 80 Village Saint-Gaudens
SOIRÉE ANNÉES 80 Village Saint-Gaudens samedi 20 septembre 2025.
SOIRÉE ANNÉES 80
Village SALLE POLYVALENTE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Plongez dans l’ambiance légendaire des années 80! Venez chanter et vibrer au rythme des plus grands hits de ces décennies mythiques. Prêts pour une soirée pleine de nostalgie et de bonne humeur ?
Billetterie à la mairie de Landorthe .
Organisé par la commune de Landorthe
Buvette et vente de crêpes sur place 18 .
Village SALLE POLYVALENTE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 07 19
English :
Immerse yourself in the legendary atmosphere of the 80s! Come and sing along to the greatest hits of these legendary decades. Ready for an evening of nostalgia and good humor?
German :
Tauchen Sie ein in die legendäre Atmosphäre der 80er Jahre! Singen und schwingen Sie zu den größten Hits dieser legendären Jahrzehnte. Sind Sie bereit für einen Abend voller Nostalgie und guter Laune?
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera leggendaria degli anni ’80! Venite a cantare i più grandi successi di questi decenni leggendari. Siete pronti per una serata all’insegna della nostalgia e del buonumore?
Espanol :
Sumérjase en el ambiente legendario de los años 80 Venga a cantar los grandes éxitos de estas décadas legendarias. Estás preparado para una noche de nostalgia y buen humor?
L’événement SOIRÉE ANNÉES 80 Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE