Soirée années 80 Saint-Germain-des-Prés
Soirée années 80 Saint-Germain-des-Prés samedi 7 février 2026.
Soirée années 80
Salle polyvalente Saint-Germain-des-Prés Dordogne
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Menu Sangria, cuisse de canard confite gratin dauphinois, salade, fromage, pêche melba. Vin et café compris.
Prix adulte 20€, enfant de moins de 10 ans 10€. Réservations avant le 5 février.
Soirée animée par D-J XR7. Venez déguisés !
Organisée par le CAG au profit des écoles.
Salle polyvalente Saint-Germain-des-Prés 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 94 52
English : Soirée années 80
Menu: Sangria, vegetable soup, paella, salad, cheese, Basque cake. Wine and coffee included.
Price adults 20?, children under 10 10? Reservations by January 30.
Evening entertainment by D-J XR7. Come in costume!
Organized by the CAG to benefit schools.
