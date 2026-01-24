Soirée années 80

Salle polyvalente Saint-Germain-des-Prés Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Menu Sangria, cuisse de canard confite gratin dauphinois, salade, fromage, pêche melba. Vin et café compris.

Prix adulte 20€, enfant de moins de 10 ans 10€. Réservations avant le 5 février.

Soirée animée par D-J XR7. Venez déguisés !

Organisée par le CAG au profit des écoles.

Menu Sangria, cuisse de canard confite gratin dauphinois, salade, fromage, pêche melba. Vin et café compris.

Prix adulte 20€, enfant de moins de 10 ans 10€. Réservations avant le 5 février.

Soirée animée par D-J XR7. Venez déguisés !

Organisée par le CAG au profit des écoles. .

Salle polyvalente Saint-Germain-des-Prés 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 94 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 80

Menu: Sangria, vegetable soup, paella, salad, cheese, Basque cake. Wine and coffee included.

Price adults 20?, children under 10 10? Reservations by January 30.

Evening entertainment by D-J XR7. Come in costume!

Organized by the CAG to benefit schools.

L’événement Soirée années 80 Saint-Germain-des-Prés a été mis à jour le 2026-01-22 par Isle-Auvézère