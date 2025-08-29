Soirée années 80 Bar restaurant Le Local Saint-Jean-de-Galaure
Soirée années 80 Bar restaurant Le Local Saint-Jean-de-Galaure vendredi 29 août 2025.
Soirée années 80
Bar restaurant Le Local 2 place du Relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-08-29 19:00:00
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Rendez-vous au bar restaurant le Local pour profiter d’une soirée années 80. Une petite restauration est prévue sur place.
Bar restaurant Le Local 2 place du Relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr
English :
Join us at the bar-restaurant Le Local for an 80s party. Light refreshments available on site.
German :
Treffen Sie sich im Bar-Restaurant Le Local, um einen Abend im Stil der 80er Jahre zu genießen. Ein kleiner Imbiss ist vor Ort vorgesehen.
Italiano :
Venite al bar e ristorante Local per una festa anni ’80. Un leggero rinfresco sarà disponibile in loco.
Espanol :
Ven al bar y restaurante Local para disfrutar de una fiesta de los 80. Habrá refrescos en el local.
L’événement Soirée années 80 Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche