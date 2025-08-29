Soirée années 80 Bar restaurant Le Local Saint-Jean-de-Galaure

Soirée années 80 Bar restaurant Le Local Saint-Jean-de-Galaure vendredi 29 août 2025.

Soirée années 80

Bar restaurant Le Local 2 place du Relais Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Rendez-vous au bar restaurant le Local pour profiter d’une soirée années 80. Une petite restauration est prévue sur place.

.

Bar restaurant Le Local 2 place du Relais Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 03 10 13 le-local26@orange.fr

English :

Join us at the bar-restaurant Le Local for an 80s party. Light refreshments available on site.

German :

Treffen Sie sich im Bar-Restaurant Le Local, um einen Abend im Stil der 80er Jahre zu genießen. Ein kleiner Imbiss ist vor Ort vorgesehen.

Italiano :

Venite al bar e ristorante Local per una festa anni ’80. Un leggero rinfresco sarà disponibile in loco.

Espanol :

Ven al bar y restaurante Local para disfrutar de una fiesta de los 80. Habrá refrescos en el local.

L’événement Soirée années 80 Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche