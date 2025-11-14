Soirée Années 80 V and B Saint Marcel Vernon Saint-Marcel

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure

Début : 2025-11-14 19:00:00
Préparez-vous à faire un bond dans le temps lors de notre soirée années 80 ! Direction les années 80 pour revivre les tubes incontournables de cette époque avec DJ Bom Rush .

Laissez-vous emporter sur le dancefloor par des hits légendaires.

Venez danser, chanter et vous amuser dans une ambiance festive et rétro. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amoureux des années 80 !   .

V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59  vernon@vandb.fr

