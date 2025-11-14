Soirée Années 80 V and B Saint Marcel Vernon Saint-Marcel
Soirée Années 80 V and B Saint Marcel Vernon Saint-Marcel vendredi 14 novembre 2025.
Soirée Années 80
V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure
Préparez-vous à faire un bond dans le temps lors de notre soirée années 80 ! Direction les années 80 pour revivre les tubes incontournables de cette époque avec DJ Bom Rush .
Laissez-vous emporter sur le dancefloor par des hits légendaires.
Venez danser, chanter et vous amuser dans une ambiance festive et rétro. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amoureux des années 80 ! .
V and B Saint Marcel Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
