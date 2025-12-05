Soirée Années 80 Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul

Soirée Années 80

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon, une soirée animée par le groupe Reborn’s. Les standards pop/rock des années 80, à écouter ou à danser.

Buvette et pâtisseries. .

Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 83 41 christiane.chabrely@orange.fr

