Soirée Années 80 Salle des Fêtes de l’Anguienne Saint-Paul

Soirée Années 80
Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-05
Dans le cadre du Téléthon, une soirée animée par le groupe Reborn’s. Les standards pop/rock des années 80, à écouter ou à danser.
Buvette et pâtisseries. .
Salle des Fêtes de l’Anguienne Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 83 41 christiane.chabrely@orange.fr
