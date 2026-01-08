Soirée années 80 Saint-Ségal
Soirée années 80 Saint-Ségal samedi 7 février 2026.
Soirée années 80
Saint-Ségal Finistère
Début : 2026-02-07
fin : 2026-03-07
2026-02-07
Soirée années 80 organisés par les Sports Mécaniques Saint Ségalais avec kir ou jus d’orange offert.
Repas jambon à l’os, gratin dauphinois, dessert et café.
Réservation avant le 2 février.
– adulte 19€
– enfant 9€
– bal seul 6€ .
Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 6 06 86 45 37
