Soirée années 80

Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée années 80 organisés par les Sports Mécaniques Saint Ségalais avec kir ou jus d’orange offert.

Repas jambon à l’os, gratin dauphinois, dessert et café.

Réservation avant le 2 février.

Tarif

– adulte 19€

– enfant 9€

– bal seul 6€ .

Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 6 06 86 45 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 80

L’événement Soirée années 80 Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE