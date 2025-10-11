Soirée années 80 salle max-pol fouchet Saint-Vaast-la-Hougue
salle max-pol fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Début : 2025-10-11 21:00:00
fin : 2025-10-11 02:00:00
2025-10-11
Venez nombreux participer à la soirée années 80 organisée par l’association l’orastel et animée par le DJ Lionel Viala.
La soirée aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Vaast-la-Hougue.
Musique, ambiance et nostalgie garanties.
Renseignements au 06 75 81 53 30. .
salle max-pol fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 23 16 92
English : Soirée années 80
