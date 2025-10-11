Soirée années 80 salle max-pol fouchet Saint-Vaast-la-Hougue

salle max-pol fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11 02:00:00

2025-10-11

Venez nombreux participer à la soirée années 80 organisée par l’association l’orastel et animée par le DJ Lionel Viala.

La soirée aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Vaast-la-Hougue.

Musique, ambiance et nostalgie garanties.

Renseignements au 06 75 81 53 30. .

salle max-pol fouchet 46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 23 16 92

Soirée années 80

