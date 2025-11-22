Soirée Années 80 le bourg Sainte-Lheurine
Soirée Années 80 le bourg Sainte-Lheurine samedi 22 novembre 2025.
Soirée Années 80
le bourg Salle des fêtes de Ste Lheurine Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’association « Les cagouilles du désert » organise une soirée années 80. Animation par Léo Berr.
le bourg Salle des fêtes de Ste Lheurine Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 80 98 02
English :
The association « Les cagouilles du désert » is organizing an 80s party. Entertainment by Léo Berr.
German :
Der Verein « Les cagouilles du désert » organisiert einen Abend der 80er Jahre. Animation durch Léo Berr.
Italiano :
L’associazione « Les cagouilles du désert » organizza una festa anni ’80. Animazione a cura di Léo Berr.
Espanol :
La asociación « Les cagouilles du désert » organiza una fiesta de los 80. Animación a cargo de Léo Berr.
