Soirée Années 80 le bourg Sainte-Lheurine

Soirée Années 80

le bourg Salle des fêtes de Ste Lheurine Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association « Les cagouilles du désert » organise une soirée années 80. Animation par Léo Berr.

English :

The association « Les cagouilles du désert » is organizing an 80s party. Entertainment by Léo Berr.

German :

Der Verein « Les cagouilles du désert » organisiert einen Abend der 80er Jahre. Animation durch Léo Berr.

Italiano :

L’associazione « Les cagouilles du désert » organizza una festa anni ’80. Animazione a cura di Léo Berr.

Espanol :

La asociación « Les cagouilles du désert » organiza una fiesta de los 80. Animación a cargo de Léo Berr.

