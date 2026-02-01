Soirée années 80 Spéciale Saint Valentin Au Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère

Soirée années 80 Spéciale Saint Valentin

Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Dj Bribri sera là pour mettre l’ambiance, venez vous ambiancer au son des meilleurs tubes des années 80 pour finir la semaine en beauté. Soirée spéciale Saint Valentin!

.

Au Chevet de Saint Barnard 1 place Aux Herbes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dj Bribri will be on hand to set the mood, and you’ll be treated to some of the best hits of the 80s to round off the week in style. Special Valentine’s evening!

L’événement Soirée années 80 Spéciale Saint Valentin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-29 par Valence Romans Tourisme