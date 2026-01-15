Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin Saint-Sulpice-le-Guérétois
samedi 14 février 2026.
Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-14
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée animée par Gilda Mix.
Venez célébrer la St Valentin dans une ambiance festive et rétro.
Au menu kir, entrée, jambon braisé à la broche avec son aligot et sa sauce marchand de vin, fromage, dessert, café. .
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 17 14 98
