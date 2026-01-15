Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin Saint-Sulpice-le-Guérétois

Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 23 – 23 – EUR

Début : 2026-02-14

Soirée animée par Gilda Mix.

Venez célébrer la St Valentin dans une ambiance festive et rétro.

Au menu kir, entrée, jambon braisé à la broche avec son aligot et sa sauce marchand de vin, fromage, dessert, café. .

English : Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin

