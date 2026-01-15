Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin Saint-Sulpice-le-Guérétois

Soirée années 80

Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin Saint-Sulpice-le-Guérétois samedi 14 février 2026.

Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Soirée animée par Gilda Mix.
Venez célébrer la St Valentin dans une ambiance festive et rétro.
Au menu kir, entrée, jambon braisé à la broche avec son aligot et sa sauce marchand de vin, fromage, dessert, café.   .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 17 14 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin

L’événement Soirée années 80, spéciale Saint-Valentin Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret