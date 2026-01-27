Soirée Années 80 Trun

Soirée Années 80

Salle des Fêtes Trun Orne

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

> Soirée dansante au profit de l’association de protection animale Les Paniers du Coeur

> Entrée

> Tartiflette complète ou végétarienne ou assiette anglaise

> Fromage et dessert .

Salle des Fêtes Trun 61160 Orne Normandie +33 6 84 78 05 85

