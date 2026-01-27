Soirée Années 80 Trun
Soirée Années 80 Trun samedi 7 mars 2026.
Soirée Années 80
Salle des Fêtes Trun Orne
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
> Soirée dansante au profit de l’association de protection animale Les Paniers du Coeur
Menu
> Entrée
> Tartiflette complète ou végétarienne ou assiette anglaise
> Fromage et dessert .
Salle des Fêtes Trun 61160 Orne Normandie +33 6 84 78 05 85
English : Soirée Années 80
