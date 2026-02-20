Soirée années 80

Vic-sur-Seille

Le SCV Vic-sur-Seille organise une grande soirée festive ouverte à tous.

Au programme une farandole d’apéritifs, un couscous, un duo de fromages et une douceur de Vic pour terminer sur une note sucrée. Le premier verre est offert.

L’animation musicale sera assurée par DJ Math 54, avec les plus grands tubes des années 80 pour faire danser les participants tout au long de la soirée.

Les invités sont encouragés à venir déguisés afin d’ajouter encore plus d’ambiance. Une élection du meilleur déguisement femme et homme sera organisée.Tout public

place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est scvicoisfoot@gmail.com

