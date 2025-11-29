Soirée années 80 Restaurant La maraude chez Mumu Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Soirée années 80 Restaurant La maraude chez Mumu Vigneulles-lès-Hattonchâtel samedi 29 novembre 2025.
Soirée années 80
Soirée années 80 au restaurant La Maraude chez Mumu , à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.Tout public
Restaurant La maraude chez Mumu 50 Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 90 80 46
English :
An 80s evening at the La Maraude chez Mumu restaurant in Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.
German :
80er-Jahre-Abend im Restaurant La Maraude chez Mumu in Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.
Italiano :
Una serata anni ’80 al ristorante La Maraude chez Mumu di Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.
Espanol :
Una velada ochentera en el restaurante La Maraude chez Mumu de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.
