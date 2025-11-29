Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée années 80 Restaurant La maraude chez Mumu Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Soirée années 80

Soirée années 80 au restaurant La Maraude chez Mumu , à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.Tout public
20  .

Restaurant La maraude chez Mumu 50 Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 90 80 46 

English :

An 80s evening at the La Maraude chez Mumu restaurant in Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.

German :

80er-Jahre-Abend im Restaurant La Maraude chez Mumu in Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.

Italiano :

Una serata anni ’80 al ristorante La Maraude chez Mumu di Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.

Espanol :

Una velada ochentera en el restaurante La Maraude chez Mumu de Vigneulles-Lès-Hattonchâtel.

