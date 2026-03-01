Soirée années 80 Villeneuve-sous-Pymont
Soirée années 80 Villeneuve-sous-Pymont samedi 21 mars 2026.
Soirée années 80
Salle des fêtes Villeneuve-sous-Pymont Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 03:00:00
Date(s) :
2026-03-21
repas tartiflette 18€ ou juste la soirée de 19h à 3h 5€ .
Salle des fêtes Villeneuve-sous-Pymont 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 66 92 81
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English : Soirée années 80
L’événement Soirée années 80 Villeneuve-sous-Pymont a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION