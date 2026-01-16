Soirée années 80’s 90’s

2b rue de la Gare Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 23:59:00

Date(s) :

2026-02-07

Préparez vos plus belles tenues fluo, vos épaulettes et vos baskets mythiques…

Le temps d’une soirée, replongez dans l’ambiance inoubliable des années 80 !

Préparez vos plus belles tenues fluo, vos épaulettes et vos baskets mythiques…

Le temps d’une soirée, replongez dans l’ambiance inoubliable des années 80 !

Au programme

– Les plus grands tubes cultes (Gold, Madonna, Michael Jackson, Indochine, Début de Soirée…)

– Une piste de danse enflammée

– Une ambiance festive, colorée et 100 % nostalgie

Que vous soyez fan de disco, de pop ou de rock, cette soirée est l’occasion parfaite de revivre la décennie la plus déjantée et joyeuse !

Dress code conseillé Années 80 (mais pas obligatoire… quoique ¿¿)

Venez danser, chanter et faire la fête comme à l’époque des walkmans et des boules à facettes ! .

2b rue de la Gare Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 00 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready with your best fluorescent outfits, your shoulder pads and your legendary sneakers?

For one evening, immerse yourself in the unforgettable atmosphere of the 80s!

L’événement Soirée années 80’s 90’s Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster