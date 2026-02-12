Soirée Années 80’s Ébreuil
Soirée Années 80’s Ébreuil samedi 14 mars 2026.
Soirée Années 80’s
Salle Polyvalente Ébreuil Allier
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Ressortez vos plus belles tenues fluo pour un voyage dans le temps ! Repas dansant sur les tubes mythiques des années 80. Ambiance garantie par le Duo Eclipse. Menu complet avec cocktail offert. Gratuit jusqu’à 10 ans. Réservez avant le 4 mars !
Salle Polyvalente Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 51 69 75 contact.ucae@gmail.com
English :
Get out your best fluorescent outfits for a trip back in time! Meal and dance to the legendary hits of the 80s. The Eclipse Duo guarantees a great atmosphere. Full menu with complimentary cocktail. Free for children under 10. Book before March 4!
