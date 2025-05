Soirée années 80’s – Évin-Malmaison, 10 mai 2025 07:00, Évin-Malmaison.

Pas-de-Calais

Soirée années 80’s 143 rue Emile Basly Salle Augustin Dutilleul Évin-Malmaison Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Invitation officielle à la soirée de l’année !

Joignez vous à nous pour une soirée années 80’s entre amis ! Préparez-vous à remonter le temps et à briller de mille feux sous la boule à facettes !

Dress code le plus kitsch, le plus brillant, le plus coloré, le plus fluo, chemise à fleurs,… .

143 rue Emile Basly Salle Augustin Dutilleul

Évin-Malmaison 62141 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 59 08 41 11

English :

Official invitation to the party of the year!

German :

Offizielle Einladung zur Party des Jahres!

Italiano :

Invito ufficiale alla festa dell’anno!

Espanol :

Invitación oficial a la fiesta del año

L’événement Soirée années 80’s Évin-Malmaison a été mis à jour le 2025-04-29 par Office de Tourisme de Lens-Liévin