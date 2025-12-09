Soirée Années 80’s Limoges
Soirée Années 80’s Limoges vendredi 24 avril 2026.
Soirée Années 80’s
Boulevard des Petits Carmes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 6.8 – 6.8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le DJ Music and Geek a préparé une playlist inoubliable et endiablée pour la soirée iconique Années 80 s à la patinoire limougeaude. Alors c’est parti mon Kiki !
Renseignements auprès de la patinoire (en lien). .
Boulevard des Petits Carmes Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 13 85
English : Soirée Années 80’s
L’événement Soirée Années 80’s Limoges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Limoges Métropole