Soirée années 90-2000 avec DJ Jay One / Club 3x+ Troyes
Soirée années 90-2000 avec DJ Jay One / Club 3x+ Troyes samedi 28 mars 2026.
Soirée années 90-2000 avec DJ Jay One / Club 3x+
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 22:30:00
fin : 2026-03-28 03:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Le 28 mars, retrouvez l’ambiance légendaire des années 90-2000 avec DJ Jay One aux platines pour une soirée pleine de hits, de souvenirs et de danse jusqu’au bout de la nuit ! .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée années 90-2000 avec DJ Jay One / Club 3x+ Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Sébastien Kauffmann Trio Troyes 26 mars 2026
- MARIAGE EMBROUILLES ET AMUSE-GUEULES – LE TROYES FOIS PLUS Troyes 27 mars 2026
- La Famille Troyes 27 mars 2026
- Troyes Chante Concert Agnès Bihl Troyes 27 mars 2026
- Mill’Accords Chantons en coeur Troyes 27 mars 2026