Soirée années 90-2000 avec DJ Jay One / Club 3x+

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 22:30:00

fin : 2026-03-28 03:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars, retrouvez l’ambiance légendaire des années 90-2000 avec DJ Jay One aux platines pour une soirée pleine de hits, de souvenirs et de danse jusqu’au bout de la nuit ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Soirée années 90-2000 avec DJ Jay One / Club 3x+ Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne