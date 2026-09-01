Informations pratiques

Chaux-des-Crotenay

Soirée années 90/2000

Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Préparez-vous à remonter le temps et à replonger dans les années 90 et 2000.

Une soirée placée sous le signe de la nostalgie, du pop et du R&B avec WANNABY 90s.

Au programme : les tubes qui ont marqué toute une génération avec Spice Girls, Destiny’s Child, Usher, Céline Dion, Kyo, Cornelie, Britney Spears, Jennifer et bien d’autres…

De quoi chanter, danser et ressortir tous les classiques qu’on connaît encore par cœur !

Bar & snack sur place.

Entrée libre. .

Guinguette des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

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English : Soirée années 90/2000

L’événement Soirée années 90/2000 Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA