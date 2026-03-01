Soirée années 90-2000 Folkling
Soirée années 90-2000 Folkling samedi 21 mars 2026.
Soirée années 90-2000
Folkling Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
Envie de lâcher prise, de danser et de passer un bon moment tous ensemble ?
Le Cercle Saint Eloi de Folkling est heureux de vous annoncer l’ouverture de la billetterie pour sa Soirée Années 90–2000
Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et des plus grands tubes de deux décennies mythiques !
Back to the Hits ! Soirée Années 90–2000
Date Samedi 21 mars
Horaire dès 19h30
Lieu Salle des fêtes de Folkling, rue du 6 décembre 1944
Ambiance les plus grands tubes des années 90 et 2000
Buvette et restauration sur place
Public réservé aux majeur(e)s (+18 ans)
Infos et réservation https://www.helloasso.com/associations/cercle-saint-eloi-basketball-folkling/evenements/soiree-annee-90-2000
Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement.
Une soirée qui a du sens
Les bénéfices de cette soirée seront intégralement utilisés pour l’achat et l’investissement dans du matériel destiné à nos catégories jeunes.
En participant, vous contribuez directement au développement et à la qualité de l’encadrement de nos jeunes basketteurs et basketteuses.
Merci pour votre fidélité, votre engagement et votre soutien au club.
On compte sur vous pour faire de cette soirée un moment festif et convivial !Adultes
35 .
Folkling 57600 Moselle Grand Est +33 6 86 20 09 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to let loose, dance and have a good time together?
The Cercle Saint Eloi de Folkling is delighted to announce the opening of the ticket office for its Soirée Années 90?2000
An evening of good humor, conviviality and the greatest hits of two legendary decades!
Back to the Hits! Soirée Années 90?2000
Date: Saturday, March 21
Schedule: from 7:30pm
Venue: Folkling village hall, rue du 6 décembre 1944
Atmosphere: greatest hits of the 90s and 2000s
Refreshments and catering on site
Public: adults only (+18 years)
Information and booking: https://www.helloasso.com/associations/cercle-saint-eloi-basketball-folkling/evenements/soiree-annee-90-2000
Places are limited, so book early.
An evening with meaning
All proceeds from the evening will be used to purchase and invest in equipment for our youth categories.
By taking part, you are directly contributing to the development and quality of our young basketball players.
Thank you for your loyalty, your commitment and your support for the club.
We’re counting on you to make this a festive and convivial evening!
L’événement Soirée années 90-2000 Folkling a été mis à jour le 2026-03-10 par FORBACH TOURISME