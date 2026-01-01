Soirée années 90-2000 par DJ D Nervo Club 3x+ Troyes
Soirée années 90-2000 par DJ D Nervo Club 3x+ Troyes samedi 31 janvier 2026.
Soirée années 90-2000 par DJ D Nervo Club 3x+
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 22:30:00
fin : 2026-01-31 03:00:00
Date(s) :
2026-01-31
.
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée années 90-2000 par DJ D Nervo Club 3x+ Troyes a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne