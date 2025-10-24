Soirée années 90/2000 V and B Romans-sur-Isère
Soirée années 90/2000 V and B Romans-sur-Isère vendredi 24 octobre 2025.
Soirée années 90/2000
V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 18:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
é -: Rendez-vous pour une soirée rétro mémorable, où les tubes des années 90 et 2000 vont faire vibrer la piste !
.
V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
English :
é -: Rendezvous for a memorable retro evening, where hits from the 90s and 2000s will rock the dance floor!
German :
é -: Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Retro-Party mit den Hits der 90er und 2000er Jahre!
Italiano :
é -: Unisciti a noi per un’indimenticabile serata retrò, con le hit degli anni ’90 e 2000 che faranno scatenare la pista da ballo!
Espanol :
é -: Acompáñenos en una velada retro inolvidable, con éxitos de los años 90 y 2000 que harán vibrar la pista de baile
L’événement Soirée années 90/2000 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme