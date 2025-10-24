Soirée années 90/2000 V and B Romans-sur-Isère

Soirée années 90/2000

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

é -: Rendez-vous pour une soirée rétro mémorable, où les tubes des années 90 et 2000 vont faire vibrer la piste !

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

English :

é -: Rendezvous for a memorable retro evening, where hits from the 90s and 2000s will rock the dance floor!

German :

é -: Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Retro-Party mit den Hits der 90er und 2000er Jahre!

Italiano :

é -: Unisciti a noi per un’indimenticabile serata retrò, con le hit degli anni ’90 e 2000 che faranno scatenare la pista da ballo!

Espanol :

é -: Acompáñenos en una velada retro inolvidable, con éxitos de los años 90 y 2000 que harán vibrar la pista de baile

L’événement Soirée années 90/2000 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-11 par Valence Romans Tourisme