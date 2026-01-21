Soirée années 90 CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Soirée années 90

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Apporte ton maillot le plus kitsch et flashy et viens t’ambiancer sur les sons des années 90 ! .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée années 90

L’événement Soirée années 90 Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine