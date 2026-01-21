Soirée années 90 CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
Soirée années 90 CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay vendredi 20 mars 2026.
Soirée années 90
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Apporte ton maillot le plus kitsch et flashy et viens t’ambiancer sur les sons des années 90 ! .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 90
L’événement Soirée années 90 Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine