Soirée années 90’s-2000’s Dj Anthoka La Grande École Le Havre
Soirée années 90’s-2000’s Dj Anthoka La Grande École Le Havre samedi 28 mars 2026.
Soirée années 90’s-2000’s Dj Anthoka
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Retour aux meilleurs sons des années 90 et 2000 !
DJ Anthoka prend les platines du Préau pour une soirée 100 % nostalgie entre tubes cultes, hits dancefloor et classiques qu’on connaît tous par cœur.
Préparez-vous à chanter, danser et replonger dans vos meilleures années le temps d’une nuit.
Ambiance festive, souvenirs garantis et dancefloor prêt à s’enflammer.
On vous attend pour revivre les années 90/2000 comme il se doit ! .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 90’s-2000’s Dj Anthoka
L’événement Soirée années 90’s-2000’s Dj Anthoka Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie