Soirée années cultes Gouézec

Soirée années cultes

Salle de la Roche du Feu Gouézec Finistère

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Menu apéritif + mijoté de porc à la fourme d’Ambert + crumble aux pommes + café

Tarifs 14€/ adulte et 7€/enfant (+6 ans), gratuit pour les -6 ans.

Concours de déguisement et musique des années cultes

Sur réservation .

Salle de la Roche du Feu Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 87 69 36 03

English : Soirée années cultes

