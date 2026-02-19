Soirée années cultes Gouézec
Soirée années cultes Gouézec samedi 7 mars 2026.
Soirée années cultes
Salle de la Roche du Feu Gouézec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Menu apéritif + mijoté de porc à la fourme d’Ambert + crumble aux pommes + café
Tarifs 14€/ adulte et 7€/enfant (+6 ans), gratuit pour les -6 ans.
Concours de déguisement et musique des années cultes
Sur réservation .
Salle de la Roche du Feu Gouézec 29190 Finistère Bretagne +33 6 87 69 36 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années cultes
L’événement Soirée années cultes Gouézec a été mis à jour le 2026-02-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE