Soirée Années Folles Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Soirée Années Folles

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2026-02-06 19:00:00

2026-02-06 23:00:00

2026-02-06

En écho à l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne , cette soirée festive, entre musique, danse, costumes et créativité, vous fera plonger dans l’ambiance effervescente des années 1920.

Vous êtes invités à venir parés de vos plus belles tenues dans le style des Années folles ! Peut-être trouverez-vous des trésors de cette époque, vendus d’occasion (friperies, puces, sites en ligne), ou cachés dans les tiroirs de vos grands-parents…

Programme complet de la soirée en ligne.Tout public

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Echoing the exhibition Nancy 1925. An experience of modern life , this festive evening of music, dance, costumes and creativity will plunge you into the effervescent atmosphere of the 1920s.

You’re invited to come dressed in your finest Roaring Twenties style! You may find treasures from this era, sold second-hand (thrift shops, flea markets, online sites), or hidden in your grandparents? drawers

Full evening program online.

