SOIRÉE ANNIVERSAIRE 10 ANS « COACHELLA » À LA GUINGUETTE DU ROY

Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

La Guinguette du Roy fête ses 10 ans façon Coachella ! Dress code bohème, défilé, DJ set, stand bijoux & tattoos. Ambiance festive garantie sous les étoiles ! Entrée libre réservation conseillée.

La Guinguette du Roy célèbre ses 10 ans avec une soirée anniversaire sur le thème Coachella ! Prépare ton look bohème chic pour une nuit magique entre DJ set électrisant, défilé de mode, stands de bijoux et tattoos éphémères. Musique, style et bonne humeur au programme. Viens danser, briller et rêver sous les guirlandes et les étoiles !

Entrée libre réservation conseillée. .

Lieu-dit Vaisseries Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

English :

La Guinguette du Roy celebrates its 10th anniversary Coachella-style! Bohemian dress code, fashion show, DJ set, jewelry & tattoos stand. Festive atmosphere guaranteed under the stars! Free admission ? booking recommended.

German :

Die Guinguette du Roy feiert ihren 10. Geburtstag im Coachella-Stil! Bohemian Dresscode, Modenschau, DJ-Set, Schmuckstand & Tattoos. Festliche Stimmung unter dem Sternenhimmel garantiert! Eintritt frei ? Reservierung empfohlen.

Italiano :

La Guinguette du Roy festeggia il suo 10° anniversario in stile Coachella! Dress code bohémien, sfilata di moda, DJ set, stand di gioielli e tatuaggi. Atmosfera di festa garantita sotto le stelle! Ingresso gratuito, ma prenotazione consigliata.

Espanol :

La Guinguette du Roy celebra su 10º aniversario al estilo Coachella Código de vestimenta bohemio, desfile de moda, DJ set, puesto de joyas y tatuajes. Ambiente festivo garantizado bajo las estrellas Entrada gratuita. Se recomienda reservar.

