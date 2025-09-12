Soirée Anniversaire 10 ans du V & B ZI des Soarns Soleil Orthez
Soirée Anniversaire 10 ans du V & B ZI des Soarns Soleil Orthez vendredi 12 septembre 2025.
Soirée Anniversaire 10 ans du V & B
ZI des Soarns Soleil V & B Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
La famille Laplace avec La Place Vignerons (depuis 1759) vous fera (re)découvrir leur savoir-faire viticole, un clin d’œil à une tradition familiale de longue date, qui promet une dégustation empreinte d’histoire et de qualité. .
ZI des Soarns Soleil V & B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73
