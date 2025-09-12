Soirée Anniversaire 10 ans du V & B ZI des Soarns Soleil Orthez

Soirée Anniversaire 10 ans du V & B ZI des Soarns Soleil Orthez vendredi 12 septembre 2025.

Soirée Anniversaire 10 ans du V & B

ZI des Soarns Soleil V & B Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

La famille Laplace avec La Place Vignerons (depuis 1759) vous fera (re)découvrir leur savoir-faire viticole, un clin d’œil à une tradition familiale de longue date, qui promet une dégustation empreinte d’histoire et de qualité. .

ZI des Soarns Soleil V & B Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 16 73

English : Soirée Anniversaire 10 ans du V & B

German : Soirée Anniversaire 10 ans du V & B

Italiano :

Espanol : Soirée Anniversaire 10 ans du V & B

L’événement Soirée Anniversaire 10 ans du V & B Orthez a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur de Béarn