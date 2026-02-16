Soirée anniversaire 50 ans du Tir en Campagne Nanteuil-le-Haudouin
Soirée anniversaire 50 ans du Tir en Campagne Nanteuil-le-Haudouin samedi 7 mars 2026.
Soirée anniversaire 50 ans du Tir en Campagne
Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
À l’occasion des 50 ans du Tir en Campagne, le Club de Tir à l’Arc de Nanteuil vous invite à une soirée anniversaire exceptionnelle ✨
Samedi 7 mars 2026
À partir de 18h00
Maison du Temps Libre Nanteuil-le-Haudouin
3 rue des Pavillons, 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Au programme de la soirée
Cocktail d’accueil
️ Repas convivial (choucroute, fromage et dessert inclus dans le tarif)
Moment de partage entre archers, bénévoles et passionnés
Clôture de la soirée à 23h00 par un feu d’artifice
Tarifs
• 25 € par personne
• 18 € pour les jeunes de -16 ans
⚠️ Inscriptions obligatoires
⏳ Clôture des inscriptions 23 février 2026
Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement !
https://www.helloasso.com/associations/1ere-compagnie-d-arc-de-nanteuil-le-haudouin/evenements/repas-des-50-ans-du-tir-en-campagne-de-nanteuil
Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
To mark the 50th anniversary of Tir en Campagne, the Nanteuil Archery Club invites you to an exceptional anniversary evening?
? Saturday, March 7, 2026
? Starting at 6:00 pm
? Maison du Temps Libre ? Nanteuil-le-Haudouin
? 3 rue des Pavillons, 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Evening program:
? Welcome cocktail
?? Convivial meal (sauerkraut, cheese and dessert included in the price)
? A moment of sharing between archers, volunteers and enthusiasts
? The evening ends at 11:00 pm with a fireworks display ?
? Price
? 25 ? per person
? 18 ? for under-16s
?? Registration required
? Registration deadline: February 23, 2026
? Places are limited, so register early!
? https://www.helloasso.com/associations/1ere-compagnie-d-arc-de-nanteuil-le-haudouin/evenements/repas-des-50-ans-du-tir-en-campagne-de-nanteuil
