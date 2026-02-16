Soirée anniversaire 50 ans du Tir en Campagne

Nanteuil-le-Haudouin Oise

À l’occasion des 50 ans du Tir en Campagne, le Club de Tir à l’Arc de Nanteuil vous invite à une soirée anniversaire exceptionnelle ✨

Samedi 7 mars 2026

À partir de 18h00

Maison du Temps Libre Nanteuil-le-Haudouin

3 rue des Pavillons, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Au programme de la soirée

Cocktail d’accueil

️ Repas convivial (choucroute, fromage et dessert inclus dans le tarif)

Moment de partage entre archers, bénévoles et passionnés

Clôture de la soirée à 23h00 par un feu d’artifice

Tarifs

• 25 € par personne

• 18 € pour les jeunes de -16 ans

⚠️ Inscriptions obligatoires

⏳ Clôture des inscriptions 23 février 2026

Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement !

https://www.helloasso.com/associations/1ere-compagnie-d-arc-de-nanteuil-le-haudouin/evenements/repas-des-50-ans-du-tir-en-campagne-de-nanteuil

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

English :

To mark the 50th anniversary of Tir en Campagne, the Nanteuil Archery Club invites you to an exceptional anniversary evening?

? Saturday, March 7, 2026

? Starting at 6:00 pm

? Maison du Temps Libre ? Nanteuil-le-Haudouin

? 3 rue des Pavillons, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Evening program:

? Welcome cocktail

?? Convivial meal (sauerkraut, cheese and dessert included in the price)

? A moment of sharing between archers, volunteers and enthusiasts

? The evening ends at 11:00 pm with a fireworks display ?

? Price

? 25 ? per person

? 18 ? for under-16s

?? Registration required

? Registration deadline: February 23, 2026

? Places are limited, so register early!

? https://www.helloasso.com/associations/1ere-compagnie-d-arc-de-nanteuil-le-haudouin/evenements/repas-des-50-ans-du-tir-en-campagne-de-nanteuil

