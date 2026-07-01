Soirée anniversaire chez Moussu Moussu faim & soif Messanges
samedi 11 juillet 2026 · Moussu faim & soif · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Soirée anniversaire chez Moussu
Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Visite de la brasserie corner
craft beer
Hot dog & bière
Concert 20h-22h
Visite de la brasserie corner
craft beer
Hot dog & bière
Concert 20h-22h .
Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine lemoussu40@gmail.com
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English : Soirée anniversaire chez Moussu
Tour of the Corner Brewery
Craft Beer
Hot Dogs & Beer
Concert 8:00 p.m.–10:00 p.m.
L’événement Soirée anniversaire chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS
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