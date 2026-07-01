Soirée anniversaire chez Moussu Moussu faim & soif Messanges

Informations pratiques

Messanges

Soirée anniversaire chez Moussu

Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Visite de la brasserie corner

craft beer

Hot dog & bière

Concert 20h-22h

Visite de la brasserie corner

craft beer

Hot dog & bière

Concert 20h-22h .

Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine lemoussu40@gmail.com

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English : Soirée anniversaire chez Moussu

Tour of the Corner Brewery

Craft Beer

Hot Dogs & Beer

Concert 8:00 p.m.–10:00 p.m.

L’événement Soirée anniversaire chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS