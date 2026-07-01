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Soirée anniversaire chez Moussu Moussu faim & soif Messanges

samedi 11 juillet 2026 · Moussu faim & soif · Messanges

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Moussu faim & soif
Adresse
101 Chemin de Pey de l'Ancre
Ville
40660 Messanges
Département
Landes
Tarif

Messanges

Soirée anniversaire chez Moussu

Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Visite de la brasserie corner
craft beer
Hot dog & bière
Concert 20h-22h
Visite de la brasserie corner
craft beer
Hot dog & bière
Concert 20h-22h   .

Moussu faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine   lemoussu40@gmail.com

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English : Soirée anniversaire chez Moussu

Tour of the Corner Brewery
Craft Beer
Hot Dogs & Beer
Concert 8:00 p.m.–10:00 p.m.

L’événement Soirée anniversaire chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS

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