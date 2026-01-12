Soirée Anniversaire de la brasserie Brasserie de l’imprimerie Bannalec
Soirée Anniversaire de la brasserie Brasserie de l’imprimerie Bannalec vendredi 10 avril 2026.
Soirée Anniversaire de la brasserie
Brasserie de l’imprimerie 74B Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 21:00:00
fin : 2026-04-10 00:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Infos à venir .
Brasserie de l’imprimerie 74B Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 16 62 20 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Anniversaire de la brasserie
L’événement Soirée Anniversaire de la brasserie Bannalec a été mis à jour le 2026-01-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS