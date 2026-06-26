Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx vendredi 10 juillet 2026.

Navarrenx

Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert

50 Rue Saint-Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

6 ans de l’Estanquet ça se fête! Pour cela venez profiter d’une soirée moules frites, animé par un concert de Blouzouki à l’Estanquet ! .

50 Rue Saint-Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 56 52

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English : Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert

L’événement Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves