Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx
Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx vendredi 10 juillet 2026.
Navarrenx
Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert
50 Rue Saint-Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
6 ans de l’Estanquet ça se fête! Pour cela venez profiter d’une soirée moules frites, animé par un concert de Blouzouki à l’Estanquet ! .
50 Rue Saint-Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 56 52
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English : Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert
L’événement Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
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